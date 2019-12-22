В Приморье в результате стрельбы пострадали четыре человека





Согласно сообщению пресс-службы УМВД России по региону, инцидент имел место в городе Дальнегорск у одного из местных заведений. В результате случившегося оказались травмированы четыре местных жителя, всем им потребовалась госпитализация в травматологию. Стрельба зафиксирована на проспекте 50-летия Октября, куда отправились сотрудники полиции.Известно, что потасовка началась в результате ссоры между мужчинами, в результате чего было задействовано ружье. На данный момент сотрудники органов правопорядка устанавливают местонахождение подозреваемого.