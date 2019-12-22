Стали известны 35 моделей авто, которые снимут с производства до конца года
Возрастающая популярность внедорожников и электрокаров сильно ударила по классическим автомобилям. Эксперты рассказали, что 35 моделей снимут с производства до конца года.
Новые машины приходят на смену изжившим себя бестселлерам, чему есть множество разнообразных причин. Одной из них является недостаток средств на продолжение выпуска новых поколений, а другой - желание перейти на более передовые линейки. Специалисты смогли составить список автомобилей, которые покинут глобальный рынок уже к завершению 2019 года. Среди немецких марок под раздачу попали культовые Audi ТТ и A3 Cabriolet, отличающиеся стильным дизайном, который не смог предотвратить падение продаж. Подобная ситуация наблюдается и с BMW Gran Turismo 3-й и 6-й серий, поскольку клиентов больше интересуют кросс-купе и электромобили.
Любители американской продукции будут разочарованы обширной остановкой производства, которая включает Cascada и LaCrosse от Buick, CTS, ATS, XTS и CT6 от Cadillac, электрический Volt, гибридный Malibu, а также Cruze и некогда легендарную Impala от Chevrolet. Остальными машинами, не снискавшими популярности у текущей аудитории, оказались: Fiat Abarth, 500 и 500e, Ford Flex, Fiesta и Taurus, Hyundai Grand Santa Fe, Infiniti QX30 и Q70, Nissan 370Z, Rogue и Versa Note, Toyota Prius C и Volkswagen Beetle, Golf SportWagen и Golf Alltrack. В "черном списке" также были и другие менее известные модели, которые заменят на более современные аналоги.
Новые машины приходят на смену изжившим себя бестселлерам, чему есть множество разнообразных причин. Одной из них является недостаток средств на продолжение выпуска новых поколений, а другой - желание перейти на более передовые линейки. Специалисты смогли составить список автомобилей, которые покинут глобальный рынок уже к завершению 2019 года. Среди немецких марок под раздачу попали культовые Audi ТТ и A3 Cabriolet, отличающиеся стильным дизайном, который не смог предотвратить падение продаж. Подобная ситуация наблюдается и с BMW Gran Turismo 3-й и 6-й серий, поскольку клиентов больше интересуют кросс-купе и электромобили.
Любители американской продукции будут разочарованы обширной остановкой производства, которая включает Cascada и LaCrosse от Buick, CTS, ATS, XTS и CT6 от Cadillac, электрический Volt, гибридный Malibu, а также Cruze и некогда легендарную Impala от Chevrolet. Остальными машинами, не снискавшими популярности у текущей аудитории, оказались: Fiat Abarth, 500 и 500e, Ford Flex, Fiesta и Taurus, Hyundai Grand Santa Fe, Infiniti QX30 и Q70, Nissan 370Z, Rogue и Versa Note, Toyota Prius C и Volkswagen Beetle, Golf SportWagen и Golf Alltrack. В "черном списке" также были и другие менее известные модели, которые заменят на более современные аналоги.
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00