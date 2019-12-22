Стали известны 35 моделей авто, которые снимут с производства до конца года





Новые машины приходят на смену изжившим себя бестселлерам, чему есть множество разнообразных причин. Одной из них является недостаток средств на продолжение выпуска новых поколений, а другой - желание перейти на более передовые линейки. Специалисты смогли составить список автомобилей, которые покинут глобальный рынок уже к завершению 2019 года. Среди немецких марок под раздачу попали культовые Audi ТТ и A3 Cabriolet, отличающиеся стильным дизайном, который не смог предотвратить падение продаж. Подобная ситуация наблюдается и с BMW Gran Turismo 3-й и 6-й серий, поскольку клиентов больше интересуют кросс-купе и электромобили.Любители американской продукции будут разочарованы обширной остановкой производства, которая включает Cascada и LaCrosse от Buick, CTS, ATS, XTS и CT6 от Cadillac, электрический Volt, гибридный Malibu, а также Cruze и некогда легендарную Impala от Chevrolet. Остальными машинами, не снискавшими популярности у текущей аудитории, оказались: Fiat Abarth, 500 и 500e, Ford Flex, Fiesta и Taurus, Hyundai Grand Santa Fe, Infiniti QX30 и Q70, Nissan 370Z, Rogue и Versa Note, Toyota Prius C и Volkswagen Beetle, Golf SportWagen и Golf Alltrack. В "черном списке" также были и другие менее известные модели, которые заменят на более современные аналоги.