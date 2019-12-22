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Артистку Наргиз Закирову отчитали за негативные высказывания о России

Пользователи Сети возмущены вызывающими высказываниями Наргиз Закировой в сторону России. Звезду, не желающую знакомить своих детей с РФ, подвергли критике.
Артистку Наргиз Закирову отчитали за негативные высказывания о России

В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" певица заявила, что своих детей в Россию из США не перевезет, так как они «полные американцы», и, вообще, ее старшая дочка уверена, что здесь «медведи бродят по улицам».

Тут же посыпались комментарии в соцсетях, в которых Наргиз обоснованно упрекнули в том, что она зарабатывает миллионы в России и могла бы, как минимум, откликаться о стране с уважением. В частности, репортер Аббас Джума разместил яростный пост в Twitter: «Какое бесчеловечное отвращение к людям, которые певицу подкармливают и оплачивают колледжи ее детям. Неужели так сложно сказать дочке, что поедешь не к медведям в лесу и не бандитам в притонах?»

Журналиста поддержали интернет-пользователи, отметив, что с удовольствием пожали бы руку Максиму Фадееву за то, что "снял ее с довольствия и лишил абсолютно всех песен, принадлежащих его продюсерскому центру". Многие возмутились словам Закировой, прежде умалчивавшей о проживании в нищете до участия в "Голосе". Именно этому проекту и России певица стала получать огромные гонорары.

К слову, композитор Макс Фадеев признался, что ему пришлось немало перенести, трудясь с певицей Наргиз. Из-за ее поступков владелец музыкального лейбла MALFA лишился свыше 15 млн рублей. По словам Фадеева, сама же певица за период работы с ним заработала больше 2 млн долларов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 13:45

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