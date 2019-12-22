Лариса Гузеева на съемках программы сделала массаж чужому жениху

По условиям шоу «Давай поженимся!», каждая из участниц должна приготовить сюрприз потенциальному жениху и показать его в студии. Одна из «невест» в качестве подарка должна была сделать массаж. Для этого женщина настаивала, чтобы в студию принесли массажный стол. Лариса Гузеева объясняла участнице, что специального стола в студии нет, есть только стул, а потом взяла инициативу в свои руки, поднялась на сцену и сама сделала массаж головы чужому жениху. Телеведущая эмоционально выполняла массаж, начала его с прикасаний к мочкам уха, потом плавно перешла к щекам, подбородку и волосам участника программы. Позже на сцену вышла сама «невеста» и раскритиковала действия ведущей, попросила ее подвинуться, чтобы продолжить самой. Однако Лариса Гузеева не растерялась, и, лишь доделав свой вариант массажа до конца, дала возможность участнице приступить к выполнению задания.После массажа телеведущей из съемочного зала послышались шутливые слова гостей студии: «Теперь надо жениться».