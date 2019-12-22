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Лариса Гузеева на съемках программы сделала массаж чужому жениху

Лариса Гузеева на съемках программы «Давай поженимся!» сорвала сюрприз одной из участниц. Телеведущая вместо, потенциальной невесты, сделала массаж головы чужому жениху.
Лариса Гузеева на съемках программы сделала массаж чужому жениху

По условиям шоу «Давай поженимся!», каждая из участниц должна приготовить сюрприз потенциальному жениху и показать его в студии. Одна из «невест» в качестве подарка должна была сделать массаж. Для этого женщина настаивала, чтобы в студию принесли массажный стол. Лариса Гузеева объясняла участнице, что специального стола в студии нет, есть только стул, а потом взяла инициативу в свои руки, поднялась на сцену и сама сделала массаж головы чужому жениху. Телеведущая эмоционально выполняла массаж, начала его с прикасаний к мочкам уха, потом плавно перешла к щекам, подбородку и волосам участника программы. Позже на сцену вышла сама «невеста» и раскритиковала действия ведущей, попросила ее подвинуться, чтобы продолжить самой. Однако Лариса Гузеева не растерялась, и, лишь доделав свой вариант массажа до конца, дала возможность участнице приступить к выполнению задания.

После массажа телеведущей из съемочного зала послышались шутливые слова гостей студии: «Теперь надо жениться».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:06

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