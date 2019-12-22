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Названы "золотые правила" оздоровления кишечника

Медики назвали главные способы правильного оздоровления кишечника. Три “золотых правила” раскрыла диетолог Карла Оутс из Австралии, передает The Daily Mail.

По словам эксперта, состояние кожи, иммунной системы, психического здоровья и пищеварения имеет прямую связь с кишечником. В частности, длительные проблемы могут привести к гормональному сбою, набору веса, хронической усталости и развитию онкологии. Чтобы убрать риски важно снизить до минимума употребление сахара и обработанной пищи. Это поможет повысить рост полезных бактерий и уменьшить воспаление. Для избавления от токсинов нужно спать в среднем 8 часов каждую ночь. Таким образом организм сможет нормализовать выработку гормонов, а также уменьшится риск развития артрита и диабета 2 типа.

В рационе должна присутствовать ферментированная пища, например, квашеная капуста. Это "золотое правило" позволит улучшить пищеварение и состояние кожи.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53

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