Названы "золотые правила" оздоровления кишечника





По словам эксперта, состояние кожи, иммунной системы, психического здоровья и пищеварения имеет прямую связь с кишечником. В частности, длительные проблемы могут привести к гормональному сбою, набору веса, хронической усталости и развитию онкологии. Чтобы убрать риски важно снизить до минимума употребление сахара и обработанной пищи. Это поможет повысить рост полезных бактерий и уменьшить воспаление. Для избавления от токсинов нужно спать в среднем 8 часов каждую ночь. Таким образом организм сможет нормализовать выработку гормонов, а также уменьшится риск развития артрита и диабета 2 типа.В рационе должна присутствовать ферментированная пища, например, квашеная капуста. Это "золотое правило" позволит улучшить пищеварение и состояние кожи.