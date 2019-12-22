Инженеры научили робота не мешать человеку и соблюдать его личное пространство





Это уже вторая версия Digit, и она получила ряд серьезных улучшений. Робот имеет более устойчивую конструкцию, позволяющую ему выполнять простую работу – переносить коробки и другие подобные предметы. При этом главное нововведение разработки – система отслеживания препятствий. Новинка научилась замечать предметы, даже движущиеся, и успешно обходить или уклонятся от них.Отдельно стоит отметить работу этой системы в отношении человека. Робот научился не мешать людям и соблюдать их личное пространство. Например, если человек подойдет к Digit – он самостоятельно отойдет в сторону на необходимую дистанцию. Это улучшение призвано упросить взаимодействие робота и людей, ведь последние могут испытывать дискомфорт от того, что устройства подходят к ним слишком близко, а иногда даже в впритык.Также специалисты Agility Robotics обратили внимание, что робот способен обнаруживать не только большие препятствия, но и очень маленькие. Digit теперь сможет увидеть тонкую веревку и обойти ее. Финальную коммерческую версию робота производитель представит в течение 2020 года.