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Инженеры научили робота не мешать человеку и соблюдать его личное пространство

Инженеры компании Agility Robotics презентовали новый робот Digit. Новинка имеет торс, ноги и руки, ее научили не мешать человеку, соблюдать его личное пространство, а также обходить физические препятствия даже очень маленького размера.

Это уже вторая версия Digit, и она получила ряд серьезных улучшений. Робот имеет более устойчивую конструкцию, позволяющую ему выполнять простую работу – переносить коробки и другие подобные предметы. При этом главное нововведение разработки – система отслеживания препятствий. Новинка научилась замечать предметы, даже движущиеся, и успешно обходить или уклонятся от них.

Отдельно стоит отметить работу этой системы в отношении человека. Робот научился не мешать людям и соблюдать их личное пространство. Например, если человек подойдет к Digit – он самостоятельно отойдет в сторону на необходимую дистанцию. Это улучшение призвано упросить взаимодействие робота и людей, ведь последние могут испытывать дискомфорт от того, что устройства подходят к ним слишком близко, а иногда даже в впритык.

Также специалисты Agility Robotics обратили внимание, что робот способен обнаруживать не только большие препятствия, но и очень маленькие. Digit теперь сможет увидеть тонкую веревку и обойти ее. Финальную коммерческую версию робота производитель представит в течение 2020 года.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:38

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