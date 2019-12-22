Упавший в цене Huawei Mate 30 выйдет на рынок в двух версиях





Хотя смартфоны линейки Huawei Mate 30 пока можно купить только на китайском рынке, производитель уже пытается популяризировать новинку разными спецпредложениями. Известно, что Pro-версия модели ранее стоила 900 долларов США, но теперь подешевела на 85 долларов. На фоне подобного снижения ценника компания решила объявить и о выходе двух новых версий мощного смартфона. Одну из них оснастят 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб флэш-хранилища, а вторую – 12 Гб и 256 Гб соответственно.О скором появлении продуктов в глобальной продаже свидетельствует регистрация маркировок регулятором TENAA. Несмотря на отсутствие поддержки сервисов Google, Huawei Mate 30, как считают эксперты, хорошо зарекомендовала себя среди отечественных покупателей. В будущем также ожидается презентация новейшего Huawei P40, который станет первым устройством бренда на Android с собственным сервисом. Другие характеристики предстоящего девайса пока хранятся в тайне.