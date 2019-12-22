«Прическу не поменял»: Александр Петров поделился детским фото





Александр Петров рассказал, что с помощью съемок в кино смог реализовать эту детскую мечту, поэтому очень доволен такому стечению обстоятельств. Недавно актер закончил съемки в фильме «Стрельцов», посвященном трагической судьбе легендарного футболиста. Знаменитость рад, что смог осуществить свою детскую мечту хотя бы в кино, ведь в юности он мечтало «выходить на огромные стадионы и забивать голы». При этом Александр Петров совершенно не сожалеет о выборе актерской карьеры, поэтому и жаловаться на свою судьбу он не собирается.Премьера картины запланирована на 16 апреля 2020 года. Знаменитость пригласил всех своих поклонников посмотреть этот фильм в кинотеатре.Подписчики Александра Петров отметили, фирменный взгляд актера появился у него уже в детстве. Другие же пошутили, что артист «прическу с тех пор так и не поменял». При этом поклонники знаменитости обратили внимание, будущий актер уже в детстве обладал большим обаянием и особым стилем. Также нашлись те, кто выразил надежду, что фильм «Стрельцов» получит достойный прием среди российских зрителей и критиков.