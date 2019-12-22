Xiaomi собирается выпустить Pocophone F2 в 2020 году
Xiaomi собирается выпустить Pocophone F2 в 2020 году. Первая линейка гаджетов приобрела массу позитивных откликов из-за производительности и адаптационной фирменной оболочки операционной системы.
Презентация Pocophone F2 состоялась в 2018 году. Дешевый прайс и отличные технические свойства сделали прибор реальным хитом, однако в течении практически двух лет предприятие не выпускало его преемника. Руководитель Pocophone Global Элвин Це на странице в Twitter афишировал анонс нового поколения смартфонов.
«Пока F2 рановато списывать со счетов. В грядущем году вы услышите о нем. Признание первого поколения направило нас на разработку еще более идеального и многоцелевого продукта, обладающего доступной ценной», - сообщил топ-менеджер компании.
Инсайдеры в Xiaomi прежде также говорили о намерениях выпустить аппарат в последующем году. По предварительным сведениям, Pocophone F2 приобретет традиционный безрамочный экран, а также трехкратный модуль камеры. Команда собирается применить микропроцессор среднего класса, мощь которого будет компенсирована благодаря адаптационной оболочке операционной системы Android.
Презентация Pocophone F2 состоялась в 2018 году. Дешевый прайс и отличные технические свойства сделали прибор реальным хитом, однако в течении практически двух лет предприятие не выпускало его преемника. Руководитель Pocophone Global Элвин Це на странице в Twitter афишировал анонс нового поколения смартфонов.
«Пока F2 рановато списывать со счетов. В грядущем году вы услышите о нем. Признание первого поколения направило нас на разработку еще более идеального и многоцелевого продукта, обладающего доступной ценной», - сообщил топ-менеджер компании.
Инсайдеры в Xiaomi прежде также говорили о намерениях выпустить аппарат в последующем году. По предварительным сведениям, Pocophone F2 приобретет традиционный безрамочный экран, а также трехкратный модуль камеры. Команда собирается применить микропроцессор среднего класса, мощь которого будет компенсирована благодаря адаптационной оболочке операционной системы Android.
Технологии
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 14:26