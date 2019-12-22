Xiaomi собирается выпустить Pocophone F2 в 2020 году





Презентация Pocophone F2 состоялась в 2018 году. Дешевый прайс и отличные технические свойства сделали прибор реальным хитом, однако в течении практически двух лет предприятие не выпускало его преемника. Руководитель Pocophone Global Элвин Це на странице в Twitter афишировал анонс нового поколения смартфонов., - сообщил топ-менеджер компании.Инсайдеры в Xiaomi прежде также говорили о намерениях выпустить аппарат в последующем году. По предварительным сведениям, Pocophone F2 приобретет традиционный безрамочный экран, а также трехкратный модуль камеры. Команда собирается применить микропроцессор среднего класса, мощь которого будет компенсирована благодаря адаптационной оболочке операционной системы Android.