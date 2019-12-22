Yamaha представила обновленный макси-скутер Yamaha TMAX
Компания Yamaha представила ожидаемую новинку, чьи продажи начнутся весной 2020 года. Производитель показал обновленный макси-скутер Yamaha TMAX, имеющий стильный внешний вид, множество систем помощи и достаточно мощный двигатель.
Данная модель японской компании пользуется большим спросом - с 2001 года было реализовано более 275 тысяч единиц такого мотоцикла. Производитель представил обновленный Yamaha TMAX и рассказал о его технических характеристиках. Макси-скутер получит двигатель на 562 кубических сантиметра, выдающий 48 лошадиных сил и 56 Нм крутящего момента. Мотор новинки полностью соответствует стандарту Евро-5, поэтому покупатели из Европы не будут испытывать проблем с передвижением по экологическим зонам.
Внешний вид Yamaha TMAX значительно обновился. Модель стала более спортивной и стильной, хоть и сохранила присущий ей комфорт для водителя. Поворотники теперь располагаются не на боковых зеркалах, а на корпусе макси-скутера. Изменили свой внешний вид и другие сигналы. Новинка получит бесключевой доступ, круиз-контроль, регулируемое по высоте сидение и подогрев рукояток.
Продажи Yamaha TMAX начнутся весной 2020 года в большинстве стран мира. Новинка доедет и до России, местным покупателям предложат один вариант макси-скутера – его самую топовую комплектацию. Цену модели производитель назовет незадолго до старта продаж.
Данная модель японской компании пользуется большим спросом - с 2001 года было реализовано более 275 тысяч единиц такого мотоцикла. Производитель представил обновленный Yamaha TMAX и рассказал о его технических характеристиках. Макси-скутер получит двигатель на 562 кубических сантиметра, выдающий 48 лошадиных сил и 56 Нм крутящего момента. Мотор новинки полностью соответствует стандарту Евро-5, поэтому покупатели из Европы не будут испытывать проблем с передвижением по экологическим зонам.
Внешний вид Yamaha TMAX значительно обновился. Модель стала более спортивной и стильной, хоть и сохранила присущий ей комфорт для водителя. Поворотники теперь располагаются не на боковых зеркалах, а на корпусе макси-скутера. Изменили свой внешний вид и другие сигналы. Новинка получит бесключевой доступ, круиз-контроль, регулируемое по высоте сидение и подогрев рукояток.
Продажи Yamaha TMAX начнутся весной 2020 года в большинстве стран мира. Новинка доедет и до России, местным покупателям предложат один вариант макси-скутера – его самую топовую комплектацию. Цену модели производитель назовет незадолго до старта продаж.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20