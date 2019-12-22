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Эксперты рассказали, сколько денег тратят российские звезды на гардероб

Концертные костюмы часто берутся напрокат российскими звездами, лишь иногда приобретающих брендовые вещи. Эксперты рассказали, сколько денег тратят отечественные исполнители на гардероб.

Сценические образы большинства певцов и музыкантов в России создаются при помощи реквизиторов или модных домов, которые готовы предоставить свою продукцию знаменитостям ради рекламы. Это относится, в основном, появлений на красной дорожке и премьерах фильмов. Что касается многочисленных корпоративов и концертов, приуроченных к Новому году, то в этом случае исполнители приобретают наряды за собственные деньги. К примеру, одежда от-кутюр обходится отечественной эстраде от 400 тыс. до 6 млн руб. Самый дорогой гардероб среди мужской половины имеется у Филиппа Киркорова с его новым костюмом за 90 тысяч евро.

Любителем дорогих платьев является и Светлана Лобода, чья брендовая вещь от Balmain оценивается примерно в 400 тысяч рублей. К фанатичным шопоголикам относится Кристина Орбакайте, которая недавно появилась на публике в изумрудном платье румынского бренда Rhea Costa стоимостью 175 тысяч рублей. Что касается обуви, то цены начинаются от 40 тысяч рублей за Giorgio Armani, заканчивая туфлями от Gianvito Rossi за 132 тысячи рублей. Наконец, самыми популярными дизайнерами среди российской эстрады можно назвать Яну Расковалову и Игоря Гуляева, в нарядах от которых выступают Глюкоза, Алла Пугачева, Полина Гагарина, Жасмин и Лолита.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:12

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