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Павел Прилучный резко отреагировал на слухи об избиении Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный ответил на очередные слухи об избиении своей жены Агаты Муцениеце. Автора соответствующего сообщения артист назвал “злобной тварью”.

Недавно Павел Прилучный узнал, что в социальных сетях его обвиняют в семейном насилии, в частности, в том, что он избивает свою жену. Такая информация появилась в прессе после того, как Прилучный опубликовал видео со своими детьми, в котором они устроили небольшую “разборку”. Автор данной статьи пришел к выводу, что наследники звезд наблюдают за драками дома и перенимают манеру поведения родителей. Прилучный оказался разочарован тем, что в “желтую прессу” были втянуты его дети, а журналиста он назвал “злобной тварью”.

Муцениеце не скрывала, что они с супругом часто эмоционально выясняет отношения друг с другом, но никогда не доводят ссору до драки. Слухи о побоях в звездной паре не получили подтверждения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:53

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