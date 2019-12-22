Павел Прилучный резко отреагировал на слухи об избиении Агаты Муцениеце





Недавно Павел Прилучный узнал, что в социальных сетях его обвиняют в семейном насилии, в частности, в том, что он избивает свою жену. Такая информация появилась в прессе после того, как Прилучный опубликовал видео со своими детьми, в котором они устроили небольшую “разборку”. Автор данной статьи пришел к выводу, что наследники звезд наблюдают за драками дома и перенимают манеру поведения родителей. Прилучный оказался разочарован тем, что в “желтую прессу” были втянуты его дети, а журналиста он назвал “злобной тварью”.Муцениеце не скрывала, что они с супругом часто эмоционально выясняет отношения друг с другом, но никогда не доводят ссору до драки. Слухи о побоях в звездной паре не получили подтверждения.