Ученые создали уникальный “телефон” для лягушек





В рамках нового исследования был создан аппарат FrogPhone, оснащенный микрофоном и записывающим устройством. Разработка специалистов из Австралии способна в автономном режиме принять входящий звонок, а также отправлять SMS с информацией о температуре воды и воздуха. Ученым станет доступна информация об установленной на телефон солнечной батарее, а его работа ведется в современных стандартах связи GPRS, 3G и 4G. “Смартфон” оснащен микросхемой arduino UNO, а автоматический прием вызовов поможет наблюдать за коммуникацией лягушек.Несколько подобных “прослушек” расположили на прудах в пригороде Канберры. Ученые намерены лучше разобраться в особенностях общения этих земноводных в результате функционирования FrogPhone.