Представлен ТОП-3 транспортных средств для Деда Мороза





Первое из них – это сани JGNL64, разработанные в White64 Motors. По словам представителей бренда, они хотели создать автомобиль специально для Деда Мороза. Транспортное средство похвастается комфортабельным салоном, агрессивным внешним видом и специальным шильдиком, он может быть в форме оленя, елки или снеговика. Также покупатель может выбрать вид полозьев и разные оттенки красного цвета для кузова.Следующее авто для Деда Мороза – это сани Dodge Challenger. Достоверно неизвестно, существует ли такое транспортное средство в реальной жизни, однако производитель несколько раз использовал его в своих рекламных роликах. Автомобиль лишился крыши, получил стильные полозья и трубы выхлопной системы, выходящие прямо из передних крыльев.И самым лучшим автомобилем для Деда Мороза эксперты признали Mercedes Christmas Travego. Эта специальная версия автобуса от известного немецкого автопроизводителя часто используется местными транспортными компаниями для перевозок людей на новогодние праздники. Автомобиль похвастается комфортабельным салоном и внешним видом, напоминающим о приближении торжеств. На боковой части можно увидеть самого Деда Мороза, а также большое количество гирлянд и других световых украшений.