АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Представлен ТОП-3 транспортных средств для Деда Мороза

Эксперты назвали авто, которые отлично подойдут для Деда Мороза. Представлен ТОП-3 транспортных средств, выполненных в новогоднем стиле и имеющих прямые отсылки к знаменитому персонажу.
Представлен ТОП-3 транспортных средств для Деда Мороза

Первое из них – это сани JGNL64, разработанные в White64 Motors. По словам представителей бренда, они хотели создать автомобиль специально для Деда Мороза. Транспортное средство похвастается комфортабельным салоном, агрессивным внешним видом и специальным шильдиком, он может быть в форме оленя, елки или снеговика. Также покупатель может выбрать вид полозьев и разные оттенки красного цвета для кузова.

Следующее авто для Деда Мороза – это сани Dodge Challenger. Достоверно неизвестно, существует ли такое транспортное средство в реальной жизни, однако производитель несколько раз использовал его в своих рекламных роликах. Автомобиль лишился крыши, получил стильные полозья и трубы выхлопной системы, выходящие прямо из передних крыльев.

И самым лучшим автомобилем для Деда Мороза эксперты признали Mercedes Christmas Travego. Эта специальная версия автобуса от известного немецкого автопроизводителя часто используется местными транспортными компаниями для перевозок людей на новогодние праздники. Автомобиль похвастается комфортабельным салоном и внешним видом, напоминающим о приближении торжеств. На боковой части можно увидеть самого Деда Мороза, а также большое количество гирлянд и других световых украшений.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли «убийц бактерий» в кале…
В Британии трехлетний мальчик на игрушечной машине ехал по оживленной трассе ради спасения…
Ученые объяснили, почему современные люди выглядят моложе своих родителей в 30…
Юлия Высоцкая нарядила "живую" рождественскую…
Виктория Бекхэм поссорилась с отцом мужа накануне крещения…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян отказался ехать на встречу с родственниками Черно после ее ссоры с родителями…
Учёные: Из морской воды можно добывать…
Honda анонсировала фургон Kachatto-Wagon с креслом на…
Максим Галкин отказался пообщаться с Ксенией Собчак в эфире программы "Осторожно,…
«Хотела спать и гулять»: Бывший преподаватель по вокалу Светланы Лободы рассказал о певице в…
В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся…
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян подогрели слухи о романе новым видео в…
Кети Топурия опровергла слухи о беременности, обнажив плоский…
В детсаде Челябинска раздали просроченные сладости к Новому…
Фуд-блогер рассказала о подобии новогодних блюд Германии и…
Звезда "Дом-2" Татьяна Мусульбес похвасталась новогодним дизайном…
Анастасию Волочкову заподозрили в романе с Никитой Джигурдой после совместного «выхода в…
Ученые озвучили эффективные способы борьбы с новогодним…
“Прекрасная грудь и отличная попа”: Евгений Плющенко заступился за ставшую жертвой эйджизма Яну…
Названы 4 простых способа узнать пароль от собственного…
Виталина Цымбалюк-Романовская выступила в поддержку стиля Татьяны…
Ученые: Физически активные мужчины чаще испытают положительные…
Алексей Потехин заявил, что не нуждается в поклонниках Сергея…
В России провели соревнование между врачами и искусственным…
Звезда "Дом-2" Настя Голд: "Я понимаю, почему Илья не хочет общаться с моим…
Александр Емельяненко прокомментировал вызов на боксерский поединок от Рамзана…
«Высосали из пальца»: Алексей Макаров раскритиковал новость, что он бросил дочь…
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на…
Роспотребнадзор поделился рекомендациями по покупке пиротехники к Новому…
Принц Гарри в костюме Санта-Клауса обратился с рождественским поздравлением к…
Поклонники на видео Максима Галкина с сыном Гарри неожиданно оценили…
Актер Олег Васильков разгадал тайну перевала…
Медики рассказали, на что указывает цвет выделений из…
Роберт Де Ниро сообщил, что желал бы видеть кинутый в лицо президента Дональда Трампа пакет с…
В Риме случайно обнаружили тайный склеп…
Алла Пугачева снялась у Анастасии Ивлеевой в современном «Голубом…
Сухость в рту может быть признаком тяжелых…
«Пора на небо»: Регина Дубовицкая высказалась о браке Евгения…
В России хирурги спасли 7-месячную девочку от опухоли…
Визажисты рассказали о главных трендах макияжа к новому году…
Просмотреть все новости