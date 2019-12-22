Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян отказался ехать на встречу с родственниками Черно после ее ссоры с родителями мужа





После того, как Саша Черно устроила истерику в эфире программы "Бородина против Бузовой", посвященной их свадьбе, а также ее знакомству с родителями мужа, Иосиф Оганесян не стал терпеть и во время очередной ссоры довел избранницу до слез, она ушла в ванную и там стала рыдать. Он сказал, что Черно становится все больше похожей на мать, которая, как известно, скинула собственных дочерей на бабушку и не интересовалась их жизнью.Для Саши Черно это, как известно, самый большой страх и ночной кошмар, однако Иосиф Оганесян оказался прав. Он отметил, жена попросту не думает о будущем малыше, ведь наносит ему вред постоянными истериками, скандалами и лишним весом вместе с неправильным питанием. Также участник проекта "Дом-2" отметил, что не хочет знакомиться с родителями и родными избранницы после того, как она сорвала эфир, посвященный их свадьбе.