Ученые нашли «убийц бактерий» в кале человека





Международную группу ученых возглавлял Павел Певзнер, исследование проходило на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Специалисты обнаружили в кале человека циклопептиды – вещества, использующиеся при производстве целого ряда антибиотиков. Такая находка удивила ученых, ведь найденная номенклатура соединений является достаточно большой, их число перевалило за 80 штук.Специалисты считают, что используя «убийцы бактерий» из кала человека, можно будет производить самые обычные антибиотики. Сейчас ученые намерены провести подробную классификацию найденных циклопептидов и узнать их точный состав. Существуют и очень смелые проекты, один из них предполагает, что антибиотики могут образовываться непосредственно в кишечнике человека, ведь там большое содержание веществ, используемых для производства таких препаратов.Также ученые обратили внимание на то, что организм человека по-прежнему скрывает множество загадок, и данное открытие является подтверждением этого. В частности, речь идет про микроорганизмы, обитающие в отдельных органах и активно влияющие на их работу.