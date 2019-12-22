Максим Галкин отказался пообщаться с Ксенией Собчак в эфире программы "Осторожно, Собчак"





Накануне на Первом канале вышел выпуск программы "Сегодня вечером", посвященный творчеству Светланы Лободы. В ходе эфира телеведущий Максим Галкин поинтересовался и у коллеги Ксении Собчак, как ей удалось взять интервью у популярной певицы, и получить ее выступление на свадьбе. В ответ эпатажная журналистка отметила, она любит творчество звезды, а потому ей было интересно пообщаться с Лободой как с человеком.Максим Галкин, отметила Ксения Собчак, также получал предложение стать гостем программы "Осторожно, Собчак!", однако отказался, что шоумен поспешил сразу же подтвердить. Причин отказа озвучивать он не стал, но отметил, его коллега с гостями иногда бывает весьма жесткой.Ксения Собчак решила раскрыть свой секрет и объяснить, почему ее вопросы могут не нравиться собеседнику. Как оказалось, теледива любит правду, а когда люди начинают лицемерить, юлить и врать, она не выдерживает и начинает в них "впиваться". Если же герой просто отвечает, что не хочет говорить на ту или иную тему, или же говорит правду, это располагает телеведущую. Если бы Максим Галкин пришел на программу "Осторожно, Собчак!", он бы это знал, отметила супруга режиссера Константина Богомолова.