Сотрудники Intel в Германии лишатся работы после сделки с Apple





Компания Intel, занимающаяся разработкой электронных устройств и компьютерных компонентов, в своё время унаследовала нишу производства модемов от немецкой компании Infineon Technologies AG. Теперь это направление передается корпорации Apple за $1 млрд. Как сообщает портал Heise, некоторые специалисты Intel, работающие в отделениях компании, сосредоточенных в Нюрнберге и Дуйсбурге, получили предложение переехать в Мюнхен, где компания Apple планирует разместить свои подразделения по разработке модемов.Однако 450 сотрудников, которые составляют около 70% всего персонала компании, лишатся работы после сделки с Apple Ins. Компания Intel заявила, что обеспечит им необходимые компенсационные выплаты и посодействует в дальнейшем трудоустройстве.