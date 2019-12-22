Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян подогрели слухи о романе новым видео в TikTok





Позже на своих страницах в Instagram певица, а затем и блогер, разместили видео в разделе Stories. На кадрах видно, как молодой человек нежно шепчет что-то звезде проекта "Дом-2" на ушко, а она не скрывает, что ей приятно, когда Давид Манукян касается ее губами. На втором ролике уже сама Бузова целует предполагаемого возлюбленного в щеку, и он буквально тает от нежности.Блогер Давид Манукян назвал видео коллаборацией, а вот Ольга Бузова воздержалась от объяснений. Тем не менее, поклонники стали писать певице, как они рады за нее и избранника, желать влюбленным счастья и благополучия. Многие отметили, они переживали и вот дождались, что их кумир, наконец, не одинока.