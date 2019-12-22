АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

В Британии трехлетний мальчик на игрушечной машине ехал по оживленной трассе ради спасения отца

В Британии трехлетний мальчик на игрушечной машине стал причиной возникновения пробки на оживленной трассе. Оказалось, что ребенок выехал на помощь отцу, у которого произошел приступ эпилепсии.

В графстве Линкольншир, благодаря трехлетнему ребенку, удалось спасти его 28-летнего отца, страдающего эпилепсией. Из-за приступа мужчина потерял сознание, лежа на диване, а его сын решил позвать на помощь. Мальчик умеет самостоятельно открывать дверь, благодаря чему он выехал на оживленную трассу на своей игрушечной пожарной машине из “Щенячьего патруля”. Ребенок проехал 402 метра в сторону города Бурне, собрав пробку, а на помощь ему пришли несколько женщин-очевидцев. Одна из гражданок вызвала полицию, что спасло жизнь отцу ребенка.

Сотрудники полиции и семья мальчика выразили благодарность женщинам за смелые и быстрые действия. Одна из них вытащила ребенка с проезжей части, а вторая следила за ним у себя дома, пока первая искала его родителей.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли «убийц бактерий» в кале…
В Британии трехлетний мальчик на игрушечной машине ехал по оживленной трассе ради спасения…
Ученые объяснили, почему современные люди выглядят моложе своих родителей в 30…
Юлия Высоцкая нарядила "живую" рождественскую…
Виктория Бекхэм поссорилась с отцом мужа накануне крещения…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян отказался ехать на встречу с родственниками Черно после ее ссоры с родителями…
Учёные: Из морской воды можно добывать…
Honda анонсировала фургон Kachatto-Wagon с креслом на…
Максим Галкин отказался пообщаться с Ксенией Собчак в эфире программы "Осторожно,…
«Хотела спать и гулять»: Бывший преподаватель по вокалу Светланы Лободы рассказал о певице в…
В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся…
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян подогрели слухи о романе новым видео в…
Кети Топурия опровергла слухи о беременности, обнажив плоский…
В детсаде Челябинска раздали просроченные сладости к Новому…
Фуд-блогер рассказала о подобии новогодних блюд Германии и…
Звезда "Дом-2" Татьяна Мусульбес похвасталась новогодним дизайном…
Анастасию Волочкову заподозрили в романе с Никитой Джигурдой после совместного «выхода в…
Ученые озвучили эффективные способы борьбы с новогодним…
“Прекрасная грудь и отличная попа”: Евгений Плющенко заступился за ставшую жертвой эйджизма Яну…
Названы 4 простых способа узнать пароль от собственного…
Виталина Цымбалюк-Романовская выступила в поддержку стиля Татьяны…
Ученые: Физически активные мужчины чаще испытают положительные…
Алексей Потехин заявил, что не нуждается в поклонниках Сергея…
В России провели соревнование между врачами и искусственным…
Звезда "Дом-2" Настя Голд: "Я понимаю, почему Илья не хочет общаться с моим…
Александр Емельяненко прокомментировал вызов на боксерский поединок от Рамзана…
«Высосали из пальца»: Алексей Макаров раскритиковал новость, что он бросил дочь…
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на…
Роспотребнадзор поделился рекомендациями по покупке пиротехники к Новому…
Принц Гарри в костюме Санта-Клауса обратился с рождественским поздравлением к…
Поклонники на видео Максима Галкина с сыном Гарри неожиданно оценили…
Актер Олег Васильков разгадал тайну перевала…
Медики рассказали, на что указывает цвет выделений из…
Роберт Де Ниро сообщил, что желал бы видеть кинутый в лицо президента Дональда Трампа пакет с…
В Риме случайно обнаружили тайный склеп…
Алла Пугачева снялась у Анастасии Ивлеевой в современном «Голубом…
Сухость в рту может быть признаком тяжелых…
«Пора на небо»: Регина Дубовицкая высказалась о браке Евгения…
В России хирурги спасли 7-месячную девочку от опухоли…
Визажисты рассказали о главных трендах макияжа к новому году…
Просмотреть все новости