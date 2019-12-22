В Британии трехлетний мальчик на игрушечной машине ехал по оживленной трассе ради спасения отца





В графстве Линкольншир, благодаря трехлетнему ребенку, удалось спасти его 28-летнего отца, страдающего эпилепсией. Из-за приступа мужчина потерял сознание, лежа на диване, а его сын решил позвать на помощь. Мальчик умеет самостоятельно открывать дверь, благодаря чему он выехал на оживленную трассу на своей игрушечной пожарной машине из “Щенячьего патруля”. Ребенок проехал 402 метра в сторону города Бурне, собрав пробку, а на помощь ему пришли несколько женщин-очевидцев. Одна из гражданок вызвала полицию, что спасло жизнь отцу ребенка.Сотрудники полиции и семья мальчика выразили благодарность женщинам за смелые и быстрые действия. Одна из них вытащила ребенка с проезжей части, а вторая следила за ним у себя дома, пока первая искала его родителей.