Юлия Высоцкая нарядила "живую" рождественскую елку

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками в Instagram своими приготовлениями к Новому году, опубликовав фотографию хвойного дерева, украшенного различными гирляндами и рождественскими огнями. К удивлению фанатов, актриса нарядила "живую" елку в собственном загородном доме, в котором проживает вместе с мужем, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским. Игорь Крутой прокомментировал фотографию, отметив красоту кинозвезды, которая " под стать елочке". Свои восторженные отзывы о работе Высоцкой также оставили Альбина Джанабаева и Дарья Мороз.Основными украшениями для главного символа Рождества стали фигурки Щелкунчика, мышиного короля, мини-пушек, цирковых обезьянок, разноцветные шары и даже игрушечный Дед Мороз. Сама телеведущая отметила, что хотя елку привезли еще 16 декабря, она все еще не осыпается, благоухает и "наполняет дом праздником". Основной причиной столь ранней подготовки к праздникам Высоцкая объясняет плотным рабочим графиком в конце месяца, который не позволяет провести время с семьей.