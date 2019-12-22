Виктория Бекхэм поссорилась с отцом мужа накануне крещения детей





Всего через несколько дней семейство Бекхэм будет крестить детей Харпер и Круза. Супруги решили совместить этот ритуал с празднованиям Рождества. Виктория и Дэвид Бекхэмы считают это отличной идей и готовят громкое торжество. Крестной матерью для 8-летней Харпер будет Ева Лонгория, а крестным отцом для 14-летнего Круза – Гай Ричи. Кроме того, на этом мероприятии можно будет встретить и других звезд: актрису Лив Тейлор, певца Элтона Джона, Дэвида Ферниша и многих других.При этом в числе приглашенных не оказалось падчерицы отца Дэвида Бекхэма, 27-летней Шарлотты. Недавно родитель бывшего футболиста завел роман с известным британским адвокатом Хилари Меревид. По неизвестной причине, Виктория Бэкхем не захотела видеть на Рождество 27-летнюю Шарлотту. Отец спортсмена Тед Бекхэм, обратился за помощью к сыну. Несмотря на все старания экс-футболиста, ему не удалось переубедить жену.Такое решение сильно расстроило родителя знаменитости, и теперь и его участие в крещении детей находится под вопросом. Считается, что Тед Бекхэм тоже не придет на это мероприятие, так как считает такое решение Виктории Бекхэм оскорбительным и недопустимым. Причина подобного отношения певицы до сих пор не известна.