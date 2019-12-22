В детсаде Челябинска раздали просроченные сладости к Новому году





Зимний период становится радостным для многих детей не только из-за долгожданных каникул, но и многочисленных подарков от родителей и учебных заведений. В одном из детсадов Челябинска тоже решили устроить праздник для малышей, подарив воспитанникам упаковки с конфетами и прочими кондитерскими изделиями. Добрый жест со стороны руководства учреждения был омрачен одним неприятным моментом: на мешках со сладостями были обнаружены даты за 26 июня.Заведующий детсадом поспешил заверить, что подобную оплошность допустил поставщик, который использовал оставшуюся с прошлого года упаковку. Новую наклейку якобы наклеили поверх старой для экономии на производстве, а все продукты являются свежими и сертифицированными. Эти утверждения опровергаются словами родителей, которые нашли конфеты, покрытые плесенью. Несмотря на намерения поставщика заменить подарки, люди решили отправить сладости на экспертизу, чтобы установить их качество.