В детсаде Челябинска раздали просроченные сладости к Новому году
О необычном происшествии рассказали родители воспитанников одного из детских садов Челябинска. К началу Нового года воспитанникам раздали просроченные сладости.
Зимний период становится радостным для многих детей не только из-за долгожданных каникул, но и многочисленных подарков от родителей и учебных заведений. В одном из детсадов Челябинска тоже решили устроить праздник для малышей, подарив воспитанникам упаковки с конфетами и прочими кондитерскими изделиями. Добрый жест со стороны руководства учреждения был омрачен одним неприятным моментом: на мешках со сладостями были обнаружены даты за 26 июня.
Заведующий детсадом поспешил заверить, что подобную оплошность допустил поставщик, который использовал оставшуюся с прошлого года упаковку. Новую наклейку якобы наклеили поверх старой для экономии на производстве, а все продукты являются свежими и сертифицированными. Эти утверждения опровергаются словами родителей, которые нашли конфеты, покрытые плесенью. Несмотря на намерения поставщика заменить подарки, люди решили отправить сладости на экспертизу, чтобы установить их качество.
Зимний период становится радостным для многих детей не только из-за долгожданных каникул, но и многочисленных подарков от родителей и учебных заведений. В одном из детсадов Челябинска тоже решили устроить праздник для малышей, подарив воспитанникам упаковки с конфетами и прочими кондитерскими изделиями. Добрый жест со стороны руководства учреждения был омрачен одним неприятным моментом: на мешках со сладостями были обнаружены даты за 26 июня.
Заведующий детсадом поспешил заверить, что подобную оплошность допустил поставщик, который использовал оставшуюся с прошлого года упаковку. Новую наклейку якобы наклеили поверх старой для экономии на производстве, а все продукты являются свежими и сертифицированными. Эти утверждения опровергаются словами родителей, которые нашли конфеты, покрытые плесенью. Несмотря на намерения поставщика заменить подарки, люди решили отправить сладости на экспертизу, чтобы установить их качество.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:16