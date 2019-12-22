Звезда "Дом-2" Татьяна Мусульбес похвасталась новогодним дизайном квартиры
Экс-участница скандального телевизионного реалити проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес создала в своей квартире настоящую новогоднюю сказку. Девушка вместе со своим избранником занялась декором жилья. После чего Мусульбес разместила фото украшенного жилья в Сети.
Татьяна Мусульбес и Сергей Мих готовятся вдвоем встречать свой первый новый год в статусе влюбленных. Атмосферу волшебства они начали создавать заранее. Ребята уже декорировали свою квартиру, которую снимают в Подмосковье. Для этого даже приобрели живую елку и нарядили ее в серебристо-лавандовых оттенках.
Свою наряженную лесную красавицу бывшая участница шоу "Дом-2" Татьяна Мусульбес опубликовала в stories в личном аккаунте Instagram. Она подчеркнула, что высота елки составила 160 см.
Стоит отметить, что наряженная елка продемонстрировала наглядно, что у Сергея Миха и Татьяны Мусульбес очень хорошее чувство меры.
Напомним, ранее с девушкой случилась очередная неприятность, а именно в доме, где живет пара было зафиксировано возгорание, и влюбленным пришлось покинуть квартиру прямо посреди ночи.
Татьяна Мусульбес и Сергей Мих готовятся вдвоем встречать свой первый новый год в статусе влюбленных. Атмосферу волшебства они начали создавать заранее. Ребята уже декорировали свою квартиру, которую снимают в Подмосковье. Для этого даже приобрели живую елку и нарядили ее в серебристо-лавандовых оттенках.
Свою наряженную лесную красавицу бывшая участница шоу "Дом-2" Татьяна Мусульбес опубликовала в stories в личном аккаунте Instagram. Она подчеркнула, что высота елки составила 160 см.
Стоит отметить, что наряженная елка продемонстрировала наглядно, что у Сергея Миха и Татьяны Мусульбес очень хорошее чувство меры.
Напомним, ранее с девушкой случилась очередная неприятность, а именно в доме, где живет пара было зафиксировано возгорание, и влюбленным пришлось покинуть квартиру прямо посреди ночи.