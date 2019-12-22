Honda анонсировала фургон Kachatto-Wagon с креслом на колесах





Токийский автосалон 2020 будет проходить с 10 по 12 января в японском городе Тиб. В то время как 20-летний юбилей S2000 будет основным фокусом будущего события, автопроизводитель также планирует показать другие интересные концепт-кары. Kachatto-Wagon основан на Honda Stepwgn, и его красота заключается в его простоте. Суперплоский пол не имеет всех выпуклостей, которые обычно создают неудобства для владельцев MPV. Это означает, что ни колесные козырьки, ни другие механические недостатки не мешают использовать драгоценное пространство в кабине по максимуму.Вместо этого есть только гладкая поверхность и много места, которые могут вместить любимый мотоцикл или велосипед. Автомобиль также предназначен для перевозки инвалидных колясок, кресел с электроприводом и детских колясок. Темой выставки Tokyo Auto Salon 2020 является связь - и создание доступного, модульного фургона, подобного данному, кажется очевидным способом достижения этой цели. MPV имеет маркировку «Многоцелевой автомобиль», который сочетает в себе гибкую внутреннюю планировку с плоским полом, с помощью которого возможна транспортировка различных компактных транспортных средств. Подобная характеристика также выражается подвижной мебелью внутри в виде кресел на колесах, создавая более простой проход для громоздких предметов.