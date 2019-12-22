АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Honda анонсировала фургон Kachatto-Wagon с креслом на колесах

Японская автовыставка в городе Тиба представит множество необычных концепт-каров, среди которых выделятся модели Honda. Бренд анонсировал фургон Kachatto-Wagon с креслом на колесах.

Токийский автосалон 2020 будет проходить с 10 по 12 января в японском городе Тиб. В то время как 20-летний юбилей S2000 будет основным фокусом будущего события, автопроизводитель также планирует показать другие интересные концепт-кары. Kachatto-Wagon основан на Honda Stepwgn, и его красота заключается в его простоте. Суперплоский пол не имеет всех выпуклостей, которые обычно создают неудобства для владельцев MPV. Это означает, что ни колесные козырьки, ни другие механические недостатки не мешают использовать драгоценное пространство в кабине по максимуму.

Вместо этого есть только гладкая поверхность и много места, которые могут вместить любимый мотоцикл или велосипед. Автомобиль также предназначен для перевозки инвалидных колясок, кресел с электроприводом и детских колясок. Темой выставки Tokyo Auto Salon 2020 является связь - и создание доступного, модульного фургона, подобного данному, кажется очевидным способом достижения этой цели. MPV имеет маркировку «Многоцелевой автомобиль», который сочетает в себе гибкую внутреннюю планировку с плоским полом, с помощью которого возможна транспортировка различных компактных транспортных средств. Подобная характеристика также выражается подвижной мебелью внутри в виде кресел на колесах, создавая более простой проход для громоздких предметов.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли «убийц бактерий» в кале…
В Британии трехлетний мальчик на игрушечной машине ехал по оживленной трассе ради спасения…
Ученые объяснили, почему современные люди выглядят моложе своих родителей в 30…
Юлия Высоцкая нарядила "живую" рождественскую…
Виктория Бекхэм поссорилась с отцом мужа накануне крещения…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян отказался ехать на встречу с родственниками Черно после ее ссоры с родителями…
Учёные: Из морской воды можно добывать…
Honda анонсировала фургон Kachatto-Wagon с креслом на…
Максим Галкин отказался пообщаться с Ксенией Собчак в эфире программы "Осторожно,…
«Хотела спать и гулять»: Бывший преподаватель по вокалу Светланы Лободы рассказал о певице в…
В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся…
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян подогрели слухи о романе новым видео в…
Кети Топурия опровергла слухи о беременности, обнажив плоский…
В детсаде Челябинска раздали просроченные сладости к Новому…
Фуд-блогер рассказала о подобии новогодних блюд Германии и…
Звезда "Дом-2" Татьяна Мусульбес похвасталась новогодним дизайном…
Анастасию Волочкову заподозрили в романе с Никитой Джигурдой после совместного «выхода в…
Ученые озвучили эффективные способы борьбы с новогодним…
“Прекрасная грудь и отличная попа”: Евгений Плющенко заступился за ставшую жертвой эйджизма Яну…
Названы 4 простых способа узнать пароль от собственного…
Виталина Цымбалюк-Романовская выступила в поддержку стиля Татьяны…
Ученые: Физически активные мужчины чаще испытают положительные…
Алексей Потехин заявил, что не нуждается в поклонниках Сергея…
В России провели соревнование между врачами и искусственным…
Звезда "Дом-2" Настя Голд: "Я понимаю, почему Илья не хочет общаться с моим…
Александр Емельяненко прокомментировал вызов на боксерский поединок от Рамзана…
«Высосали из пальца»: Алексей Макаров раскритиковал новость, что он бросил дочь…
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на…
Роспотребнадзор поделился рекомендациями по покупке пиротехники к Новому…
Принц Гарри в костюме Санта-Клауса обратился с рождественским поздравлением к…
Поклонники на видео Максима Галкина с сыном Гарри неожиданно оценили…
Актер Олег Васильков разгадал тайну перевала…
Медики рассказали, на что указывает цвет выделений из…
Роберт Де Ниро сообщил, что желал бы видеть кинутый в лицо президента Дональда Трампа пакет с…
В Риме случайно обнаружили тайный склеп…
Алла Пугачева снялась у Анастасии Ивлеевой в современном «Голубом…
Сухость в рту может быть признаком тяжелых…
«Пора на небо»: Регина Дубовицкая высказалась о браке Евгения…
В России хирурги спасли 7-месячную девочку от опухоли…
Визажисты рассказали о главных трендах макияжа к новому году…
Просмотреть все новости