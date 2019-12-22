«Хотела спать и гулять»: Бывший преподаватель по вокалу Светланы Лободы рассказал о певице в юности





Украинская певица Светлана Лобода слыла труженицей и сама часто признавалась, что значительную часть своего времени отдаёт работе. Однако преподаватель по вокалу певицы во время её учёбы в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства Олег Капустин рассказал, что в юности особым рвением к учёбе артистка не обладала. «Ей хотелось спать и гулять», ― прокомментировал педагог.Также Олег Капустин в студии «Сегодня вечером» поделился несколькими историями о Светлане Лободе, в том числе и касательно подготовки дипломной работы певицы, в которой он выступил в качестве режиссера. Педагог признал, работа исполнительницы получилась интересной. «Она поспала свое. Хватит. Теперь пусть работает», — добавил Олег Капустин.