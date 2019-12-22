Кети Топурия опровергла слухи о беременности, обнажив плоский живот





Недавно российские СМИ начали сообщать о том, что Кети Топурия беременна и ждет ребенка от бизнесмена Льва Деньгова. Издания ссылались на разные источники, однако все они говорили об одном – знаменитость находится в интересном положении. Сама певица предпочла прямо не реагировать на эти слухи, но все-таки опровергла их косвенным образом.Кети Топурия сняла видео, на котором показала свой голый живот. Запись артистка выложила в «Историях» в Instagram. На видео можно легко заметить плоский живот знаменитости, не имеющий никаких признаков беременности. При этом артистка позировала перед зеркалом вместе со своей собакой в руках.Напомним, Кети Топурия сейчас воспитывает 4-летнюю дочь Оливию, родившуюся в отношениях с предпринимателем Львом Гейхманом. Пара уже давно не вместе, и сейчас наследница певицы живет вместе с ее матерью. Причиной является загруженный график звезды, у нее не всегда хватает времени на воспитание дочери. Минувшим летом артистка начала отношения с бизнесменом Львом Деньговым. Пара сначала скрывала свой роман, однако позже Топурия призналась, они познакомили своих детей от прошлых браков друг с другом.