“Прекрасная грудь и отличная попа”: Евгений Плющенко заступился за ставшую жертвой эйджизма Яну Рудковскую





Недавно в социальных сетях Яна Рудковская призналась, что ее фото с обнаженными ногами набирали наибольшее количество комментариев. При этом в своем ток-шоу “ЯнаСупер” продюсер призналась, многие хейтеры напоминали ей о возрасте, отмечая, мол, в 44 года женщине не стоит оголяться. При этом знаменитость совершенно не чувствует себя на свой возраст и пытается противостоять старости, а ее супруг, который младше Рудковской на 8 лет, полностью поддерживает ее. В частности, фигурист считает грудь и попу своей жены прекрасными, а также его устраивают ее ноги.В новых выпусках Яна Рудковская показала, чем закончилась консультация у пластического хирурга, а также призналась, что боится швов, которые останутся после операции. Плющенко высказал свое одобрение по поводу подтяжек лица, отмечая, что главное - не делать губы “рыбкой”.