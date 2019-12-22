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“Прекрасная грудь и отличная попа”: Евгений Плющенко заступился за ставшую жертвой эйджизма Яну Рудковскую

Евгений Плющенко заступился за подвергающуюся эйджизму Яну Рудковскую. Фигурист отметил, что у его жены “прекрасная грудь и отличная попа”, несмотря на возраст.

Недавно в социальных сетях Яна Рудковская призналась, что ее фото с обнаженными ногами набирали наибольшее количество комментариев. При этом в своем ток-шоу “ЯнаСупер” продюсер призналась, многие хейтеры напоминали ей о возрасте, отмечая, мол, в 44 года женщине не стоит оголяться. При этом знаменитость совершенно не чувствует себя на свой возраст и пытается противостоять старости, а ее супруг, который младше Рудковской на 8 лет, полностью поддерживает ее. В частности, фигурист считает грудь и попу своей жены прекрасными, а также его устраивают ее ноги.

В новых выпусках Яна Рудковская показала, чем закончилась консультация у пластического хирурга, а также призналась, что боится швов, которые останутся после операции. Плющенко высказал свое одобрение по поводу подтяжек лица, отмечая, что главное - не делать губы “рыбкой”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:48

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