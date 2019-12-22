Фуд-блогер рассказала о подобии новогодних блюд Германии и России





Новогоднее застолье является традицией не только русских, но и немцев, которые имеют свой собственную подборку "праздничного меню". Как сообщает фуд-блогер Ирина Кесслер, в Германии имеется аналог отечественного "Оливье", состоящий из картофеля, огурцов и лука-порея и заправляющийся майонезом. Стоит отметить, что картофельные салаты являются крайне популярным гарниром у немцев, что подтверждается большим количеством разновидностей в зависимости от региона.Кроме того, на новогоднем столе обязательно должны присутствовать колбасы, сосиски и "шнитты" - бутерброды с большим количеством колбасы или ветчины. Немного необычным оказалась популярность сэндвичей со "шмальцем" - перетопленным свиным салом. Главным символом зимних праздников среди немцев все-таки считаются запеченные в духовке гусь или утка. Тушку маринуют в соли и перце, предварительно обложив яблоками и апельсинами, а впоследствии - запекают в духовке около 2 часов.