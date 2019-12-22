Анастасию Волочкову заподозрили в романе с Никитой Джигурдой после совместного «выхода в свет»





В Instagram Анастасия Волочкова выложила совместное фото с артистом. Именно этот снимок с Никитой Джигурдой и стал причиной слухов относительно романа. По мнению подписчиков звезды, артист обнимает балерину не по-дружески. Поклонники уверены в том, что между давними друзьями начались романтические отношения. «А у нас с Никитой сегодня выход в свет», - заявила знаменитость. Вечер в компании артиста балерина описала так - «красочно, ярко, захватывающе и круто».Такие лестные слова Анастасия Волочкова могла посвятить как выступлению ее друга Эдгарда Запашного, так и самому Никите Джигурде. При этом среди подписчиков последнего многие сомневаются в том, что артист мог начать отношения с балериной, ведь он уже давно счастлив в браке с фигуристкой Марией Анисимовой. Супруги постоянно твердят, как они любят друг друга, поэтому в их чувствах никто не сомневается.В личной жизни Анастасии Волочковой ситуация более неопределенная. Знаменитость постоянно говорит о том, что у нее есть возлюбленный, однако никогда не показывает его общественности. Из-за этого многие считают, балерина лишь пытается сделать вид, что у нее в личной жизни нет никаких проблем, хотя на самом деле она одинока.