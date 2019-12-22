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Виталина Цымбалюк-Романовская выступила в поддержку стиля Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова часто становится целью повальной критики не только из-за отношений с Евгением Петросяном, но и стиля одежды. Виталина Цымбалюк-Романовская выступила в поддержку молодой супруги юмориста.

Брак Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна не стал неожиданностью для многих таблоидов, которые давно "смаковали" слухи об интимной связи известного сатирика и его помощницы. Оказалось, пара расписалась в ЗАГСе в декабре 2019 года, что послужило поводом для дальнейшего обсуждения личной жизни 30-летней ассистентки Евгения Вагановича. Сейчас молодожены проводят медовый месяц в Германии, что подтверждается совместными фотографиями на фоне местных достопримечательностей.

Последний модный образ Брухуновой вызвал негативную реакцию у стилиста Елены Бестави. По мнению эксперта, возлюбленная Петросяна "не имеет стиля как такового вообще, пользуясь набором модных вещей".

Брухунова, в свою очередь, с юмором отнеслась к высказываниям недоброжелателей. Она решила пройтись по немецкому Кельну в тапочках, чем заслужила поддержку со стороны Цымбалюк-Романовской. Последняя отписалась в комментариях к публикации со словами: "И у меня ужасный вкус. Думаю, это объясняет, почему мне нравятся ваши луки". Украинская пианистка таким образом высмеяла критику со стороны стилиста и некоторых подписчиков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:37

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