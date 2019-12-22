Названы 4 простых способа узнать пароль от собственного Wi-Fi





Если ПК уже подключен к Wi-Fi – узнать его пароль крайне просто. Для этого пользователю необходимо зайти в Панель управления, выбрать вкладку «Параметры сети и интернет», а затем перейти в «Настройки параметров адаптера». В открывшемся окне без проблем можно обнаружить необходимую комбинацию. При этом эксперты советуют хранить пароль от беспроводной сети на другом устройстве или в специальном блокноте.В том случае, если компьютер был подключен к Wi-Fi в прошлом, то эта проблема также является разрешимой. Необходимо открыть программу «Выполнить», ее можно найти в панели «Пуск» или вызвать нажатием Win + R. После этого в стройку нужно вписать: «netsh wlan show profiles». Затем стоит выбрать пункт «Содержание ключа» в открывшимся окне.Существуют ситуации, когда пароль остается исключительно в памяти роутера. Чтобы узнать комбинацию, необходимо подключиться к устройству через проводное соединение и зайти в его настройки. Для этого в браузере нужно перейти по одному из этих адресов: 192.168.0.1 или 192.168.1.1, после чего ввести логин и пароль, а затем перейти в настройки беспроводной сети. Там без проблем можно найти все сведения о Wi-Fi.