Алексей Потехин заявил, что не нуждается в поклонниках Сергея Жукова





В 2006 году Алексей Потехин покинул группу “Руки вверх”, что привело к мнению о разладе в коллективе. Однако недавно певец рассказал, что продолжает общаться с Сергеем Жуковым, но пытается дистанцироваться от культовой группы. Музыкант создал собственный — “Поднимите руки вверх”, а потом переименовал его в “Потехин бэнд”. Артист подчеркнул, он ведет совершенно другое творчество и не заинтересован в поклонниках Жукова. На данный момент Потехин гастролирует также за рубежом, признавая, уходящий год не стал для него успешным. В этом артист винит экономический кризис, из-за которого люди стали меньше зарабатывать и больше контролировать собственные расходы.Алексей Потехин признался, что не воспринимает рэп как музыку, а также по его мнению матерные слова в песнях могут понравиться только плохо воспитанной молодежи.