Звезда "Дом-2" Настя Голд: "Я понимаю, почему Илья не хочет общаться с моим отцом"





Отец Анастасии Голд настроен категорически против Илья Яббарова. Их общение не задалось с момента знакомства, которое произошло в эфире программы "Бородина против Бузовой". Илья Яббаров хотел тогда оправдаться за свое не очень хорошее поведение по отношению к его дочери, но мужчины чуть не подрались.С того момента мнение Евгения Евгеньевича о потенциальном зяте очень сильно изменилось. Он не хочет, чтобы его дочь поддерживала отношения с Яббаровым, но и Илья не спешит налаживать с ним контакт.По словам Анастасии Голд, ее молодой человек не то, чтобы не хочет поддерживать общение с ее папой, а просто не намерен ни перед кем отчитываться. Голд подчеркивает, что Яббаров взрослый мужчина, и именно поэтому у него нет никакого желания объяснять, почему он сделал так, а не иначе.Также Анастасия Голд не сомневается, чтобы все наладилось, необходимо время, и когда они будут идти к серьезному шагу, то общение Ильи Яббарова и ее папы Евгения Евгеньевича обязательно наладится.