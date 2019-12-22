Александр Емельяненко прокомментировал вызов на боксерский поединок от Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram необычное видеообращение к подписчикам. В ролике политик заявил о намерении сразиться с Александром Емельяненко, обещая "преподнести урок мастерства" российскому чемпиону. Глава Чеченской республики также поинтересовался мнением у фолловеров относительно выбора вида спорта в будущем поединке: бокс или ММА. Свое решение государственный деятель обосновал "модой в спортивном мире", когда младшего брата Федора Емельяненко "вызывают на бой все, кому не лень".Речь идет о победе бывшего чемпиона мира по версии ProFC над Михаилом Кокляевым в ноябре. Помимо того, что последний изъявил желание взять реванш в следующем соревновании по ММА, 38-летнего самбиста также вызвал на поединок чемпион Пекина-2008 по боксу россиянин Рахим Чахкиев.Что касается Рамзана Кадырова, то Емельяненко с юмором отнесся к предложению политика. Спортсмен выставил в соцсетях новую публикацию, которую подписал словами: «Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошёл и до моего друга Рамзана».