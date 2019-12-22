«Высосали из пальца»: Алексей Макаров раскритиковал новость, что он бросил дочь Варвару





Недавно Виктория Богатырева стала участницей программы «Звезды сошлись», где откровенно рассказала о Алексее Макарове. Она заявила, что актер уже полгода как перестал заниматься дочерью. Знаменитость прекратил общение с Варварой, а также решил не переводить алименты на ее содержание. Богатырева назвала такое поведение недопустимым и заявила, ребенок тяжело переживал расставание с отцом, однако сейчас девочка стала успокаиваться.Сам Алексей Макаров долго не комментировал данное заявление, но теперь решил исправить эту ситуацию. «Дегенераты из разных пабликов-помоек тупо перепечатывают "новость"», - заявил актер. По мнению знаменитости, эта информация была «высосана из пальца». При этом артиста совсем не смутило то, что такое заявление сделала именно мать его детей, а не сами новостные сайты. Поклонники актера находятся в смятении и считают его поведение странным.Напомним, раньше Алексей Макаров имел репутации заботливого и любящего отца, который много времени проводит с дочерью Варварой. Артист души не чаял в 9-летней наследнице, и поэтому его текущее поведение кажется крайне удивительным.