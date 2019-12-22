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Роспотребнадзор поделился рекомендациями по покупке пиротехники к Новому году

Роспотребнадзор опубликовал информация, полезную при покупке пиротехники в преддверии Нового года. Представители ведомства поделились рекомендациями и советами, которые позволят россиянам с размахом отпраздновать предстоящие праздники и не навредить своему здоровью при использовании фейерверков.
Роспотребнадзор поделился рекомендациями по покупке пиротехники к Новому году

Пиротехника должна продаваться исключительно в специализированных торговых точках, поэтому покупать ее нужно только в них. В таких местах продукция будет сертифицированной и надежной. После проверки наличия соответствующих документов необходимо обратить внимание на внешний вид товара. Он не должен быть помятым, поврежденным или открытым. Требование к упаковке: запечатанная и целая.

Далее специалисты Роспотребнадзора советуют проверить срок годности пиротехники. Также важная часть покупки – ознакомления с инструкцией по применению, хранению и утилизации. Все эти пункты должны присутствовать на упаковке товара и быть выделены специальным шрифтом или рамкой. Также важно изучить характеристики фейерверков – класс опасности, радиус опасной зоны, назначение и другие. Все они должны указываться на коробке.

Приобретение пиротехники с истекшим сроком годности строго запрещено. Она может нести опасность для окружающих людей не только при использовании, но и хранении. Также специалисты посоветовали внимательно относится к потекам и влажности упаковки. Воздействие влаги способно испортить пиротехнику, уточняет издание "Слово и Дело".

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41

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