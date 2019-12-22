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Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой

Рамзан Кадыров вызвал на бой бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На данный момент действующий президент Чеченской республики не определился, в каком виде спорта пройдет состязание, о чем сообщил в Instagram.

В своем видеообращении к Александру Емельянову президент Чечни отметил, в последнее время “пошла мода” на то, чтобы приглашать чемпиона на бой. Как известно, боец недавно победил в схватке с Михаилом Кокляевым, а затем его пригласил на поединок олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Также была оговорена встреча с дагестанским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым. Рамзан Кадыров предоставил выбор арены Емельяненко, в частности, имеется вариант посоревноваться в “клетке” ММА” или померятся силами “в лучших традициях боксерской классики”. Кадыров признался, что полон решимости преподнести урок мастерства Емельяненко.

Подписчики Кадырова склоняются к варианту бокса, однако окончательное решение еще не было принято.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:48

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