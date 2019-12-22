Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой

В своем видеообращении к Александру Емельянову президент Чечни отметил, в последнее время “пошла мода” на то, чтобы приглашать чемпиона на бой. Как известно, боец недавно победил в схватке с Михаилом Кокляевым, а затем его пригласил на поединок олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Также была оговорена встреча с дагестанским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым. Рамзан Кадыров предоставил выбор арены Емельяненко, в частности, имеется вариант посоревноваться в “клетке” ММА” или померятся силами “в лучших традициях боксерской классики”. Кадыров признался, что полон решимости преподнести урок мастерства Емельяненко.Подписчики Кадырова склоняются к варианту бокса, однако окончательное решение еще не было принято.