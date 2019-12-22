Принц Гарри в костюме Санта-Клауса обратился с рождественским поздравлением к детям-сиротам





Видео с участием принца Гарри, который не смог лично присутствовать на мероприятии, показали в рамках рождественской вечеринки организации. На данный момент королевская семья находится в Канаде, но герцог Сассекский нашел время для детей-сирот, чьи родители получили смертельные ранения в ходе военной службы. На кадрах он появился в костюме Санта-Клауса, отметив, что каждый из ребят является частью большой семьи. На данный момент в фонде числятся 190 человек, которые стали поддержкой друг для друга. Родственник Елизаветы II обратил внимание, что знает, как тяжело терять родителей.Обращаясь к детям-сиротам, герцог пожелал им хорошо повеселиться на вечеринке, а также обзавестись прекрасным настроением. Принц Гарри подчеркнул, что никто не забывает о них, а память об их родителях будет жить вечно.