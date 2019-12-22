Актер Олег Васильков разгадал тайну перевала Дятлова
Российский актер Олег Васильков сейчас снимается в фильме, посвященном трагическим событиям с группой Дятлова. Артист заявил, что разгадал тайну перевала, где погибли советские альпинисты, о чьей смерти спорят до сих пор.
Олег Васильков будет играть роль Бориса Слобцова, возглавлявшего поисковый отряд. Именно он первым прибыл на место и обнаружил разрушенную палатку группы Дятлова. Съемки проекта проходят в Алтайском крае, так как авторы картины не хотят работать на Урале, где и произошло данное происшествие. При этом актер признается, причина была не только в суеверии, но и в большом количестве снега, который бы сильно усложнял процесс кинопроизводства.
Сам Олег Васильков считает, что единственной причиной смерти группы Дятлова был сход лавины, а все остальные версии он просто отвергает. Актер не верит в след КГБ и военных, а тем более инопланетян. Артист признается, сам для себя он уже давно разгадал тайну этого перевала, поэтому и согласился снять в таком проекте.
Сюжет фильма связан с группой Дятлова и ее исчезновением лишь косвенно, признается Олег Васильков. По словам актера, картина расскажет о других событиях, однако они будут пересекаться с известной трагической историей. Сценаристами проекта являются Евгений Никишов и Валерий Федорович. Во время написания сценария они внимательно изучили дело пропавших людей. Выход картины запланирован уже на следующий год.
Олег Васильков будет играть роль Бориса Слобцова, возглавлявшего поисковый отряд. Именно он первым прибыл на место и обнаружил разрушенную палатку группы Дятлова. Съемки проекта проходят в Алтайском крае, так как авторы картины не хотят работать на Урале, где и произошло данное происшествие. При этом актер признается, причина была не только в суеверии, но и в большом количестве снега, который бы сильно усложнял процесс кинопроизводства.
Сам Олег Васильков считает, что единственной причиной смерти группы Дятлова был сход лавины, а все остальные версии он просто отвергает. Актер не верит в след КГБ и военных, а тем более инопланетян. Артист признается, сам для себя он уже давно разгадал тайну этого перевала, поэтому и согласился снять в таком проекте.
Сюжет фильма связан с группой Дятлова и ее исчезновением лишь косвенно, признается Олег Васильков. По словам актера, картина расскажет о других событиях, однако они будут пересекаться с известной трагической историей. Сценаристами проекта являются Евгений Никишов и Валерий Федорович. Во время написания сценария они внимательно изучили дело пропавших людей. Выход картины запланирован уже на следующий год.