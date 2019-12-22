Актер Олег Васильков разгадал тайну перевала Дятлова





Олег Васильков будет играть роль Бориса Слобцова, возглавлявшего поисковый отряд. Именно он первым прибыл на место и обнаружил разрушенную палатку группы Дятлова. Съемки проекта проходят в Алтайском крае, так как авторы картины не хотят работать на Урале, где и произошло данное происшествие. При этом актер признается, причина была не только в суеверии, но и в большом количестве снега, который бы сильно усложнял процесс кинопроизводства.Сам Олег Васильков считает, что единственной причиной смерти группы Дятлова был сход лавины, а все остальные версии он просто отвергает. Актер не верит в след КГБ и военных, а тем более инопланетян. Артист признается, сам для себя он уже давно разгадал тайну этого перевала, поэтому и согласился снять в таком проекте.Сюжет фильма связан с группой Дятлова и ее исчезновением лишь косвенно, признается Олег Васильков. По словам актера, картина расскажет о других событиях, однако они будут пересекаться с известной трагической историей. Сценаристами проекта являются Евгений Никишов и Валерий Федорович. Во время написания сценария они внимательно изучили дело пропавших людей. Выход картины запланирован уже на следующий год.