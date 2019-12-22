Медики рассказали, на что указывает цвет выделений из носа





Если у выделений из носа нет цвета, и они прозрачные – значит человеку ничего не угрожает. При этом стоит знать, в некоторых случаях болезни начинаются именно с такого симптома, а потом слизь медленно приобретает другой, характерный для этого заболевания цвет. Простуда обычно начинается с прозрачных выделений. Легкое помутнение указывает на то, что человек злоупотребляет алкоголем, чаем и кофе. Желтый цвет говорит о бактериальной инфекции, с которой борется организм.В редких случаях выделения становятся зелеными. Это указывает на то, что иммунная система активно противодействует заболеванию, однако не может с ним справиться. Такой симптом является крайне опасным, поэтому при его появлении необходимо сразу обратить к врачу. Нередко выделения из носа приобретают красный и розовый цвет. Это знак того, что в носоглотке имеется кровотечение.Коричневый цвет слизи характерен в случаях проживания в месте, где сильно загрязнен воздух. Если выделения становятся черными, можно говорить о возможном развитии грибковой инфекции. Медики советуют людям, имеющим слизь любого цвета, кроме прозрачного, сразу обращать к врачам, поскольку такое состояние опасно для здоровья.