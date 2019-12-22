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В Риме случайно обнаружили тайный склеп Ватикана

На территории Рима непреднамеренно обнаружили скрытый склеп Ватикана. Подземная базилика хранила в себе образы Зевса, Пана и Медеи, хотя изначально предназначалась для католиков.

Потайная базилика в Ватикане расположена ниже уровня моря, что ученые объясняли нарастанием в столице Римской империи культурного слоя. Однако вскоре выяснилось, что местонахождение данной комнаты позволило скрыть ее содержимое от посторонних глаз. К настоящему периоду времени об указанной постройке открыто мало сведений, но эксперты отмечают, в ней располагались не характерные для католической церкви образы упомянутых в мифологии богов.

На данный момент археологические раскопки на месте обнаружения тайной комнаты продолжаются.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:54

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