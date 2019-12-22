В Риме случайно обнаружили тайный склеп Ватикана





Потайная базилика в Ватикане расположена ниже уровня моря, что ученые объясняли нарастанием в столице Римской империи культурного слоя. Однако вскоре выяснилось, что местонахождение данной комнаты позволило скрыть ее содержимое от посторонних глаз. К настоящему периоду времени об указанной постройке открыто мало сведений, но эксперты отмечают, в ней располагались не характерные для католической церкви образы упомянутых в мифологии богов.На данный момент археологические раскопки на месте обнаружения тайной комнаты продолжаются.