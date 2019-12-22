«Пора на небо»: Регина Дубовицкая высказалась о браке Евгения Петросяна





Обсуждая тему неравного брака, Дубровицкая отметила, в шоу-бизнесе таких примеров очень много. На вопрос Максима Галкина, как ведущая «Аншлага» относится к подобным союзам, она ответила, что коллегу уважает как хорошего человека и талантливого артиста. У юмориста с Аллой Пугачевой, несмотря на значительную разницу в возрасте, все сложилось очень хорошо, чего телезвезда желает и другим парам. Однако в неравных браках Дубовицкой всегда жалко молодых девушек, решившихся связать судьбу с пожилыми мужчинами. Знаменитость вспомнила 74-летнего Евгения Петросяна, женившегося, как сообщают СМИ, на ассистентке Татьяне Брухуновой.В студии прозвучал вопрос от Елены Степаненко, мол, как поступить, если супруг ушел к молодой. Телеведущая призналась, она ничего не может посоветовать коллеге, но считает, той сейчас намного проще живется.