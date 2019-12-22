Поклонники на видео Максима Галкина с сыном Гарри неожиданно оценили ковер

Максим Галкин снял на видео Гарри Галкина, который в домашней одежде лежит на полу и громко хохочет. Телеведущий назвал эти кадры “настроением субботы”, а также признался, что показывал этот ролик нескольким знакомым девушкам, но их реакция оказалась непредсказуемой. Оказалось, они в первую очередь заметили ковер, на фоне которого запечатлен сын Аллы Пугачевой. Поклонники согласились, что напольное покрытие действительно имеет привлекательную золотисто-черную расцветку.Видео прокомментировали многочисленные фолловеры аккаунта Максима Галкина, а также его коллеги, в частности, Игорь Гуляев, Игорь Крутой, Валентин Юдашкин и Нателла Крапивина.