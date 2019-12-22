В России хирурги спасли 7-месячную девочку от опухоли сердца





Образование у ребенка заметили уже на первом месяце его жизни. Родители девочки обратились к десятками врачей и побывали во многих больницах, однако им отказывали в помощи. Обычно врачи сетовали на отсутствие опыта и оборудования для таких операций. Россияне уже фактически отчаялись и даже обратились за помощью в Минздрав РФ. Чуть позже им ответила сама руководитель ведомства Вероника Скворцова. Она рассказала, что врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета готовы провести операцию. При этом специалисты заявили, у них нет подобного опыта, но необходимое оборудование и квалификация имеется.Подготовка к операции была основательной. Врачи создали 3D-модель сердца 7-месячной девочки. Опухоль уже начала мешать работе органа, это образование проросло в межжелудочную перегородку. Операция затянулась на 12 часов, за это время хирурги удалили 50% образования с одной стороны сердца. Оставшуюся опухоль пока убрать не представляется возможным. При этом было отмечено, данного вмешательства должно быть достаточно для того, чтобы пациентка прожила нормальную жизнь и не имела существенных проблем с работой органа.