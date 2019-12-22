Роберт Де Ниро сообщил, что желал бы видеть кинутый в лицо президента Дональда Трампа пакет с фекалиями





Де Ниро потребовал от демократов отыскать кандидата, который был бы в силах противодействовать политику и «поставить его на место», сообщают журналисты. "Я желал бы увидеть пакет с фекалиями прямо на его лице. Это было бы наиболее оскорбительным", — выделил актер.Как перед этим сообщали зарубежные таблоиды, режиссера обвинили в сексизме. Одна из его сотрудница сообщила, что актер позволил себе «сексистские выражения» и называл ее собственной «офисной женой». Она подала против звезды иск на $12 миллионов. Согласно ее словам, Роберт Де Ниро не воспринимает мысль, что представители сильного пола обязаны относиться к женщинам как к равноправным.