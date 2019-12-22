«Думают, что по улицам бродят медведи»: Наргиз Закирова объяснила отсутствие её детей в России





На вопрос журналистки Собчак собирается ли она переезжать, солистка изумлённо дала ответ: «Моих американских детей в Российскую Федерацию?» Знаменитость созналась, она и сама не ощущает себя в безопасности в России, не говоря уже о детях. Наргиз свыклась с заботой о людях в Америке, которой ей не хватает в Российской Федерации. Помимо этого, дети звезды окончили в США школу и колледжи. В соответствии со словами артистки, ее старшая дочка полагает, что в РФ, гуляя по улицам, можно встретить медведя, и то что «Раша» — это бандитская страна.Прежде журналисты говорили, что 49-летняя звезда приняла решение вновь стать матерью и подумала об еще одном ребёнке. Популярная исполнительница уже растит троих детей. Пред тяжелым выбором она посоветовалась с близкими. Вокалистка рассматривала разнообразные виды, в том числе и ЭКО. Тем не менее от операции Закирова решила воздержаться, понимая о ее неблагоприятном исходе. Тогда артистка склонилась к тому, чтобы взять малыша из детского дома.