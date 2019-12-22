Алла Пугачева снялась у Анастасии Ивлеевой в современном «Голубом огоньке»

Очевидно , что сюжет будет похож на сказку о Золушке. Захолустная девушка из электрички, которую играет Анастасия, оказывается во дворце. Только едет она далеко не к принцу, а к Примадонне отечественной эстрады - Алле Борисовне Пугачевой.Аудитория восприняла весть от Галкина положительно. Некоторые заметили, что Алла Борисовна прогрессирует в современном медиапространстве. От классических «Голубых огоньков» публика утомились, и такое супершоу на YouTube почитателей Пугачевой и Ивлеевой порадовало.К слову, вместо Примадонны в эфире традиционных «Голубых огоньков» выступит София Ротару.Как сообщает «Собеседник», помимо музыкальных номеров, певица записала рождественские поздравления в зрительном зале. Тут знаменитости сидят за столиком и подпевают артистам.