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Сухость в рту может быть признаком тяжелых болезней

Если при потреблении достаточного количества воды, все равно ощущается сухость в рту, необходимо обследовать организм. Такой симптом может являться признаком как обычной жажды, так и тяжелых болезней.
Сухость в рту может быть признаком тяжелых болезней

Из числа патологий, которые могут выражаться ощущением непрерывной сухости во рту, первую строчку занимает сахарный диабет. В случае если постоянно ощущаете пересыхание, невзирая на достаточное потребление воды, то в таком случае необходимо обследовать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, проявление сухости в ротовой полости замечается при патологии щитовидной железы. А конкретно – при увеличенной выработке тиреоидных гормонов, которая прослеживается при тиреотоксикозе. При этом сопутствующими симптомами могут быть незначительная дрожь пальцев рук, излишняя худощавость, ускоренное сердцебиение. С целью уточнения диагноза необходимо сдать тесты на гормоны.

Еще одной предпосылкой может являться вегетативное нарушение нервозной системы. В этом случае важна профконсультация специалиста. Кроме того, могут быть проблемы с зубами, хронические болезни ротовой полости, табакокурение, перенапряжение.

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Наука
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 08:39

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