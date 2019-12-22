Сухость в рту может быть признаком тяжелых болезней





Из числа патологий, которые могут выражаться ощущением непрерывной сухости во рту, первую строчку занимает сахарный диабет. В случае если постоянно ощущаете пересыхание, невзирая на достаточное потребление воды, то в таком случае необходимо обследовать уровень глюкозы в крови.Кроме того, проявление сухости в ротовой полости замечается при патологии щитовидной железы. А конкретно – при увеличенной выработке тиреоидных гормонов, которая прослеживается при тиреотоксикозе. При этом сопутствующими симптомами могут быть незначительная дрожь пальцев рук, излишняя худощавость, ускоренное сердцебиение. С целью уточнения диагноза необходимо сдать тесты на гормоны.Еще одной предпосылкой может являться вегетативное нарушение нервозной системы. В этом случае важна профконсультация специалиста. Кроме того, могут быть проблемы с зубами, хронические болезни ротовой полости, табакокурение, перенапряжение.