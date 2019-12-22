Визажисты рассказали о главных трендах макияжа к новому году 2020
Визажисты описали ключевые тренды в вопросах макияжа к новогодним праздникам. К наступлению 2020 года советуют воспользоваться оттенками серого, серебряного и чёрного цветов, ориентируясь на восточный календарь, указывающий на время Металлической Крысы.
Девушкам с зелёными глазами визажисты посоветовали использовать тени шоколадного либо персикового цветов. Допускаются и нежно-фиолетовые оттенки. Пудру рекомендуют выбрать на тон темнее цвета кожи для более выразительного взгляда. Что касается помады, лучше отдать предпочтение тёплым тонам, но без перламутрового блеска.
Обладательницам серых глаз советуют использовать яркую помаду, а пудру подбирать чуть светлее кожи. Тени можно взять песочных либо дымчато-серых оттенков. Для любительниц экспериментов подойдёт слабо-розовый цвет. Подчеркнуть голубые глаза позволят синие тени, а подкрасить губы можно пастельной помадой.
Девушкам с зелёными глазами визажисты посоветовали использовать тени шоколадного либо персикового цветов. Допускаются и нежно-фиолетовые оттенки. Пудру рекомендуют выбрать на тон темнее цвета кожи для более выразительного взгляда. Что касается помады, лучше отдать предпочтение тёплым тонам, но без перламутрового блеска.
Обладательницам серых глаз советуют использовать яркую помаду, а пудру подбирать чуть светлее кожи. Тени можно взять песочных либо дымчато-серых оттенков. Для любительниц экспериментов подойдёт слабо-розовый цвет. Подчеркнуть голубые глаза позволят синие тени, а подкрасить губы можно пастельной помадой.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:13